Chivu amareggiato: "Inter, ci specchiamo troppo sul nostro passato"
Il tecnico nerazzurro deluso dopo la sconfitta nel derby: "Le aspettative erano altre"
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"La sconfitta di stasera fa male, le aspettative erano altre, da parte nostra e dell'ambiente. Ci siamo presentati trovando delle soluzioni improvvisate per alcune emergenze degli ultimi giorni". Queste le parole di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta per 3-1 contro il Milan. "Abbiamo avuto un approccio sbagliato, non è tutto da buttare perché c'è stata la reazione con il 2-1, oltre all'occasione sulla parata di Maignan - analizza -. Ci dispiace, ci aspettavamo di far di più e meglio. Dobbiamo migliorare su approccio, atteggiamento e determinazione che in alcuni momenti ci manca. Dobbiamo voltare pagina in vista della Champions. Il modulo diverso? Siamo stati costretti a cambiare. Esposito non è stato bene in questi giorni, Bonny ha vomitato tutta la notte e fino a oggi ha avuto la febbre - afferma l'allenatore nerazzurro -. Abbiamo messo in difficoltà il Milan nel primo tempo e per poco non siamo andati sul 2-2. Abbiamo comunque le nostre colpe, siamo stati troppo leggeri e dobbiamo ritrovare cattiveria. Non è semplice giocare ogni tre giorni - sottolinea Chivu -, oltre a fare una stagione all'altezza dopo che si sono vinti dei trofei. Dobbiamo tornare a fare le cose con più intensità e attenzione, a partire dall'approccio alle partite. A volte ci specchiamo troppo sul passato e su quello che abbiamo costruito - conclude il romeno -, dobbiamo trovare consistenza in tutto quello che facciamo".
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