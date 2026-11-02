Inter, il bis dello scudetto missione durissima: serve subito la svolta

Sindrome scudetto. Sarà un caso, ma dopo i 9 campionati vinti consecutivamente dalla Juventus, nessun’altra squadra è stata capace di fare il bis. L’Inter ci ha provato due volte, altrettante il Napoli e una Milan, ma non c'è stato nulla da fare. Sia la squadra nerazzurra sia quella partenopea si sono ripetute solo a distanza di due anni. In questa stagione, la truppa di Chivu ci sta provando per la terza volta, ed è assolutamente in linea per riuscirci. Tuttavia, dopo il derby, l’allarme ha inevitabilmente cominciato a suonare. E le dichiarazioni di Chivu, di Barella e in ultimo di Bastoni hanno solo confermato certi segnali emersi già dalle gare precedenti. «L'Inter va meritata ogni giorno, perché abbiamo lavorato tanto per portarla a questo livello. Quindi non va dato nulla per scontato. Bisogna lavorare ogni giorno per continuare a restare in alto», ha affermato il difensore.

Lazio "Salutate la capolista!": i social impazziscono con la Lazio prima in classifica, meme e ironie a non finire Guarda la gallery Turbolenze Inter, il ko nel derby può risultare utile SVEGLIA. Ci sono sconfitte che possono essere salutari. Possibile che sia il caso anche di questo derby. L’Inter aveva già manifestato certe turbolenze. Vale a dire che c’erano già stati approcci molli, supponenza, superficialità, distrazioni ed errori individuali. Almeno in campionato, però, i nerazzurri erano sempre riusciti a rimediare, rimontando anche partite che apparivano compromesse. Probabile che la capacità di reagire abbia mascherato o nascosto certi atteggiamenti. Thuram e compagni ci hanno provato anche contro il Milan: hanno sfiorato il pareggio (negato solo da un miracolo di Maignan), per poi incassare il terzo gol, senza più risalire. Possibile che si sia trattato di una sorta di “sveglia”. Al di là di tutto, l’Inter non si può permettere di prendere sotto gamba gli avversari, di abbassare la guardia e di dare per scontate le partite. Altrimenti, il rischio è quello di lasciare per strada un altro scudetto, al di là dei meriti degli avversari. Come è già accaduto nella stagione 2021/22 (titolo al Milan) e, soprattutto, nel 2024/25 (successo del Napoli).