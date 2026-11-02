Inter, il bis dello scudetto missione durissima: serve subito la svolta
Sindrome scudetto. Sarà un caso, ma dopo i 9 campionati vinti consecutivamente dalla Juventus, nessun’altra squadra è stata capace di fare il bis. L’Inter ci ha provato due volte, altrettante il Napoli e una Milan, ma non c'è stato nulla da fare. Sia la squadra nerazzurra sia quella partenopea si sono ripetute solo a distanza di due anni. In questa stagione, la truppa di Chivu ci sta provando per la terza volta, ed è assolutamente in linea per riuscirci. Tuttavia, dopo il derby, l’allarme ha inevitabilmente cominciato a suonare. E le dichiarazioni di Chivu, di Barella e in ultimo di Bastoni hanno solo confermato certi segnali emersi già dalle gare precedenti. «L'Inter va meritata ogni giorno, perché abbiamo lavorato tanto per portarla a questo livello. Quindi non va dato nulla per scontato. Bisogna lavorare ogni giorno per continuare a restare in alto», ha affermato il difensore.
Turbolenze Inter, il ko nel derby può risultare utile
SVEGLIA. Ci sono sconfitte che possono essere salutari. Possibile che sia il caso anche di questo derby. L’Inter aveva già manifestato certe turbolenze. Vale a dire che c’erano già stati approcci molli, supponenza, superficialità, distrazioni ed errori individuali. Almeno in campionato, però, i nerazzurri erano sempre riusciti a rimediare, rimontando anche partite che apparivano compromesse. Probabile che la capacità di reagire abbia mascherato o nascosto certi atteggiamenti. Thuram e compagni ci hanno provato anche contro il Milan: hanno sfiorato il pareggio (negato solo da un miracolo di Maignan), per poi incassare il terzo gol, senza più risalire. Possibile che si sia trattato di una sorta di “sveglia”. Al di là di tutto, l’Inter non si può permettere di prendere sotto gamba gli avversari, di abbassare la guardia e di dare per scontate le partite. Altrimenti, il rischio è quello di lasciare per strada un altro scudetto, al di là dei meriti degli avversari. Come è già accaduto nella stagione 2021/22 (titolo al Milan) e, soprattutto, nel 2024/25 (successo del Napoli).
Cosa manca all'Inter di Chivu oggi
MANCANZA. In campionato, evidentemente, c’è tutto il tempo per rimediare. In Champions, invece, occorre rispondere subito: già domani sera, contro il Feyenoord. Ieri, alla Pinetina, non sono stati fatti né drammi né processi. E’ stata inevitabile, però, un’analisi di quanto accaduto nel derby. Chivu è stato chiaro con i suoi giocatori: è obbligatorio alzare il livello di attenzione, lavorare di squadra e, soprattutto, ritrovare le motivazioni. Chi vince non deve accontentarsi, ma continuare ad avere la fame per inseguire nuovi trionfi.
Lo scorso aprile, prima della sfida con la Roma, nello spogliatoio nerazzurro andò in scena un confronto. Proprio un’altra sconfitta nel derby, seguita dai pareggi con Atalanta e Fiorentina, aveva rimesso in discussione lo scudetto. Beh, da quel faccia a faccia, l’Inter uscì rafforzata. Lautaro fece in modo di rientrare dopo un infortunio e, con una doppietta, mise la firma sul 5-2 rifilato alla formazione giallorossa. Di fatto, fu la vittoria decisiva per il tricolore. Ecco l’Inter deve ritrovare quel tipo di spirito e quel tipo di coesione. E, magari, anche il Toro. Già perché in questi momenti si sente ancora di più la sua mancanza. È il trascinatore in campo, ma anche la coscienza critica del gruppo. Difficile, insomma, che con lui in campo l’Inter avrebbe affrontato il derby in quel modo. Il problema è che il capitano si rivedrà soltanto dopo la sosta...
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