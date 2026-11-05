I segnali di Spence: l’Inter ha la sua freccia

Finalmente Cristian Chivu ha potuto estrarre una freccia nuova dalla sua faretra. Nelle ultime partite Djed Spence ha preso confidenza con la corsia destra nerazzurra, fino all’ottima prova di Rotterdam , in cui si è esaltato e rivelato un valore aggiunto per i nerazzurri. L’Inter che sogna di macinare chilometri in giro per l’Europa da qui alla primavera inoltrata almeno non può pensare di farlo senza i cavalli nel motore dell’inglese. Arrivato praticamente al tramonto della sessione estiva di mercato, è rimasto ai box a lungo per un infortunio subito durante la preparazione, prima di uscire dal garage di Appiano Gentile e cominciare a sgasare con la sua nuova maglia.

CHANCE . Già nel derby col Milan si era fatto apprezzare per la sua intraprendenza e generosità, malgrado l’errore clamoroso a due passi da Maignan che avrebbe potuto rovesciare l’inerzia dell’incontro prima del giro di boa. Contro il Feyenoord , alla sua prima da titolare in Champions League con l’Inter, ha arato con prepotenza la fascia del De Kuip, senza lasciare scampo al malcapitato Javi López. L’inglese ha messo lo zampino nei primi due gol, lanciando Bisseck verso la porta avversaria con un tocco intelligente e recapitando in area il pallone finito, anche attraverso una deviazione, sulla testa di Pio Esposito per il gol che ha definitivamente gelato il catino di Rotterdam che fino a quel momento era rimasto incandescente.

Manca solo il gol

VUOLE IL GOL. Alla lunga poi ci ha preso gusto, senza mai togliere il piede dall’acceleratore, tentando anche di arrivare alla gioia personale. Gli è mancato il gol che probabilmente avrebbe anche meritato, ma questo non gli ha impedito di portare a casa il premio di uomo partita concessogli dalla Uefa. Una sottolineatura importante sulla nota forse migliore della serata, finita sul taccuino di Chivu al rientro dall’Olanda. Spence dà ora al tecnico nerazzurro una soluzione per nulla banale a destra, resa ancora più preziosa dalla complementarietà con Diouf. In base alle partite e alle situazioni la catena di destra dell’Inter potrà assumere una forma diversa, in una metamorfosi costante che creerà inevitabilmente imprevedibilità. Per l’ex Tottenham è più facile del francese (che gioca a piede invertito) puntare il fondo e quindi attaccare la profondità, allungando di conseguenza le maglie delle difese avversarie.

Spence, duttilità e velocità al servizio dell'Inter

Velocità. Servirlo nello spazio dà all’Inter la possibilità di distendersi più rapidamente, approfittando della sua velocità supersonica. L'asse con Bisseck, tra l'altro, ha già dimostrato di poter regalare soddisfazioni. I due, al di là dell'azione del primo gol, si sono cercati con regolarità nel corso della partita. Senza contare che, avendolo già fatto proprio in Premier League e in nazionale, Spence può tornare utile anche a sinistra all’occorrenza e quindi giocare eventualmente insieme a Diouf se dovessero crearsi i presupposti. Con lui Chivu sta avendo la prima vera occasione di attingere dalle risorse arrivate dall’ultimo mercato. In attesa di poter vedere nuovamente all’opera, e con maggiore continuità, anche Curtis Jones e John Stones. Per un’Inter sempre più formato Premier League: i giri nel motore nerazzurro sono pronti ad alzarsi ulteriormente.