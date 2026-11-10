Thuram regge tutto il peso dell’attacco: l’Inter ha già in agenda il rinnovo

Fin dal suo arrivo all’Inter, Marcus Thuram si è rivelato unico nel suo genere. Le caratteristiche lo hanno reso di diritto un pezzo pregiato nella collezione interista, divenuto un 9 a tutti gli effetti , legittimando la scelta del numero di maglia, in virtù di quella scommessa vinta da Piero Ausilio e Simone Inzaghi. Nella macchina del gol nerazzurra ha avuto un ruolo di primissimo piano, trovando subito l’intesa con Lautaro Martinez e diventando l’uomo più di tutti capace di dare imprevedibilità alla fase offensiva. L’estro, lo strapotere fisico e la qualità nelle giocate sono tre ingredienti che molto spesso hanno fatto la differenza. Molto spesso l’Inter , sia nelle grandi notti europee che in campionato, è rimasta aggrappata alle sue sgasate, recepite dal resto dei compagni come vere e proprie scariche d’adrenalina che aumentano i giri nel motore di tutta la squadra. In un contesto in cui ognuno ha i propri compiti e tutto funziona a meraviglia, diventa ancora più importante avere un giocatore che sa andare oltre lo spartito per scardinare qualsiasi tipo di difesa.

ULTIMO STEP . Il percorso di crescita del francese non si è fermato negli ultimi anni. Anzi, grazie a Chivu ha lavorato per alzare il livello delle prestazioni, ma soprattutto per combattere la discontinuità di rendimento, il grande nemico che in passato aveva condizionato il giudizio sulle sue stagioni. L’uomo dei grandi assoli nella band nerazzurra è ancora capace di accendersi all’improvviso, imponendo il suo ritmo alle partite, ma non più sporadicamente come prima. Thuram è una costante nei 90’ dell’Inter , divenuta ancora più preziosa nell’ora della prova, con la capolista costretta a fare a meno di Lautaro Martinez per più di un mese. La squadra non ne ha risentito in termini di gol, ma ancor più sorprendentemente in termini di leadership.

L’ex ‘Gladbach si è trasformato in un riferimento, indossando i panni del trascinatore anche al di là della mera pressione in fase di non possesso. A 29 anni sta dando l’impressione di aver raggiunto la piena maturità e consapevolezza dei suoi mezzi, proprio grazie al lavoro che l’attuale allenatore nerazzurro ha fatto in questi mesi sulla sua testa. Poco importa chi ha di fronte o chi sia il suo compagno di reparto, ormai ha imparato a incidere a prescindere da tutto. Le partite dell’Inter sono piene di giocate che mettono in risalto la sua importanza nel contesto. Anche quando non segna, come accaduto a Venezia, in una gara che neanche avrebbe dovuto giocare, quando ha propiziato il primo dei due autogol spianando la strada verso una vittoria più complicata del previsto.

Thuram, aria di rinnovo

RINNOVO. Nell’anno solare 2026 Thuram ha preso parte a ben 22 reti (15 gol e 7 assist) in 27 presenze di campionato, dietro soltanto a Malen in tutto il campionato. «Solo in Italia ogni tanto viene messo in discussione uno come lui», aveva detto Chivu l’altra sera a San Siro. Un messaggio che ribadisce l’importanza del ragazzo per il tecnico di cui si terrà conto anche in sede di trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2028. La questione entrerà nel vivo da gennaio: dopo averlo reso una colonna dell'Inter, in viale della Liberazione faranno di tutto per andare avanti ancora insieme.