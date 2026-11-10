Come sta Bonny? Il comunicato dell'Inter dopo il fastidio muscolare con il Como

Esami clinici e strumentali per l'attaccante naturalizzato ivoriano dopo il match vinto 2-0 a San Siro contro il Como: l'esito
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2 min

Pubblicato il 10.11.2026, 15:17

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Come sta Bonny? Il comunicato ufficiale dell'Inter chiarisce che le noie alla coscia destra, accusate in occasione dell'ultima partita, sono ascrivibili a un risentimento muscolare. L'attaccante naturalizzato ivoriano ha accusato un fastidio, al termine del match vinto 2-0 a San Siro contro il Como, che gli ha impedito di rispondere alla convocazione della Costa d'Avorio, impegnata nelle qualificazioni per la prossima edizione della Coppa d'Africa. Chivu spera di riaverlo a disposizione per il tour de force che attende l'Inter al termine della sosta per le nazionali quando i nerazzurri sfideranno Atalanta e Frosinone in campionato, Stoccarda e Borussia Dortmund in Champions League e il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia.

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Inter, l'esito degli esami clinici e strumentali per Bonny

Il comunicato ufficiale dell'Inter: "Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".

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