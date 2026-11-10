Come sta Bonny? Il comunicato dell'Inter dopo il fastidio muscolare con il Como
Come sta Bonny? Il comunicato ufficiale dell'Inter chiarisce che le noie alla coscia destra, accusate in occasione dell'ultima partita, sono ascrivibili a un risentimento muscolare. L'attaccante naturalizzato ivoriano ha accusato un fastidio, al termine del match vinto 2-0 a San Siro contro il Como, che gli ha impedito di rispondere alla convocazione della Costa d'Avorio, impegnata nelle qualificazioni per la prossima edizione della Coppa d'Africa. Chivu spera di riaverlo a disposizione per il tour de force che attende l'Inter al termine della sosta per le nazionali quando i nerazzurri sfideranno Atalanta e Frosinone in campionato, Stoccarda e Borussia Dortmund in Champions League e il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia.
Inter, l'esito degli esami clinici e strumentali per Bonny
Il comunicato ufficiale dell'Inter: "Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".
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