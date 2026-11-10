Inter, risentimento muscolare per Bonny

Ausilio sull'addio all'Inter: "Il momento giusto. Marotta? Non l'ho più sentito, è troppo impegnato"

L'ex dirigente nerazzurro: "Non avrei mai lasciato dopo un secondo posto. Lo Schiavo? La sua scelta ha dato un senso al mio lavoro"
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3 min

Pubblicato il 10.11.2026, 16:22 (Aggiornato il 10.11.2026, 16:35)

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Molti esponenti nel mondo del calcio sono riuniti in questi giorni all'Allianz Stadium, in occasione della decima edizione del Social Football Summit. Tra i presenti, anche Piero Ausilio. Il dirigente ha rilasciato delle dichiarazioni circa la sua decisione di aver lasciato l'Inter a inizio settembre: "Era il momento giusto per farlo".

Ausilio: "Non avrei mai lasciato l'Inter dopo un secondo posto"

A inizio settembre Piero Ausilio ha ufficialmente lasciato l'Inter dopo ventotto anni. "Sto benissimo, quella è una parte della vita professionale lunga, unica ma, come tutte le belle storie, arriva un momento in cui può finire. Era arrivato il momento". Sul palco di Torino il dirigente ha precisato: "Non l'avrei mai fatto dopo un secondo posto. Avevo avuto altre occasioni e non ho mai accettato Il mio desiderio era riportare l'Inter dove doveva essere, volevo lasciare dopo uno Scudetto, una Coppa Italia e i risultati economici ottenuti. Va bene così". Ausilio non è sceso nei dettagli: "Quando arriva una fine ci sono più ragioni, più motivazioni".

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"Marotta non l'ho più sentito. Chivu sì"

Piero Ausilio ha dichiarato come si sono evoluti i rapporti con la dirigente nerazzurra: "Marotta? Non ho più avuto l'occasione di sentirlo, è il presidente e quindi probabilmente è anche molto impegnato. Baccin invece lo sento e vedo regolarmente, ha lavorato per me per 10 anni, i rapporti non è che spariscono di botto: lo sento e lo vedo come Chivu, sento alcuni ragazzi". Proseguendo: "I rapporti ci sono, li sto mantenendo e dal mio punto di vista non può cambiare. L'Inter ha dato continuità nel progetto con Dario, che è stato mio vice per 10 anni, e di recente hanno preso un'altra persona (Lo Schiavo, ndr) stavo valutando di inserire nel gruppo degli osservatori, ha dato un senso anche al mio lavoro".

 

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