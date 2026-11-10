Marcus Thuram lascia il ritiro della Francia: il "fastidio persistente" preoccupa anche l'Inter

Brutte notizie per l' Inter e per Marcus Thuram . L'attaccante francese è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un problema al bicipite femorale destro accusato domenica, durante la vittoria per 2-0 dei nerazzurri contro il Como. Il giocatore farà ritorno a Milano, dove sarà valutato dallo staff medico del club per stabilire l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

La Francia e il comunicato su Thuram

A comunicare il forfait è stata la Federcalcio francese: "Il fastidio persistente gli ha impedito di partecipare all'allenamento di lunedì ed è rimasto a svolgere le terapie". La FFF ha poi precisato che, dopo gli esami effettuati e in assenza di miglioramenti, è stata presa la decisione di rimettere il giocatore a disposizione dell'Inter, in accordo con il club e con lo stesso Thuram. L'attaccante salterà quindi entrambe le prossime sfide di Nations League, in programma giovedì 12 novembre contro l'Italia a Milano e domenica 15 novembre contro la Turchia a Bordeaux. Al suo posto è atteso Eli Junior Kroupi del Bournemouth, anche se la convocazione non è ancora stata ufficializzata.