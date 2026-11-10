Chivu di forza

Marcus Thuram lascia il ritiro della Francia: il "fastidio persistente" preoccupa anche l'Inter

L'attaccante nerazzurro si ferma per un problema al bicipite femorale destro accusato contro il Como. Niente Nations League
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2 min

Pubblicato il 10.11.2026, 17:10 (Aggiornato il 10.11.2026, 17:18)

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Brutte notizie per l'Inter e per Marcus Thuram. L'attaccante francese è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un problema al bicipite femorale destro accusato domenica, durante la vittoria per 2-0 dei nerazzurri contro il Como. Il giocatore farà ritorno a Milano, dove sarà valutato dallo staff medico del club per stabilire l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

La Francia e il comunicato su Thuram

A comunicare il forfait è stata la Federcalcio francese: "Il fastidio persistente gli ha impedito di partecipare all'allenamento di lunedì ed è rimasto a svolgere le terapie". La FFF ha poi precisato che, dopo gli esami effettuati e in assenza di miglioramenti, è stata presa la decisione di rimettere il giocatore a disposizione dell'Inter, in accordo con il club e con lo stesso Thuram. L'attaccante salterà quindi entrambe le prossime sfide di Nations League, in programma giovedì 12 novembre contro l'Italia a Milano e domenica 15 novembre contro la Turchia a Bordeaux. Al suo posto è atteso Eli Junior Kroupi del Bournemouth, anche se la convocazione non è ancora stata ufficializzata.

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