Thuram out, Lautaro e Bonny già fermi: l'Inter è senza attacco, Chivu fa la conta
Un pomeriggio di pessime notizie per l’Inter. Se per Bonny si trattava soltanto di capire l’entità del risentimento ai flessori della coscia destra rimediato contro il Como - è serio, ne avrà per 3-4 settimane -, i guai muscolari di Thuram e Stankovic, invece, erano del tutto inaspettati. Entrambi sono stati liberati dalle rispettive nazionali e, nelle prossime ore, faranno rientro a Milano. A quel punto, lo staff sanitario nerazzurro prenderà in mano la situazione e verificherà in maniera diretta le condizioni dei due giocatori. Secondo quanto è filtrato dal ritiro della Francia (intanto Zidane ha chiamato Kroupi del Bournemouth), il problema accusato da Thuram non dovrebbe essere particolarmente grave. Ci sono buone possibilità, infatti, che si tratti di un semplice affaticamento al bicipite femorale della coscia destra. Meno rassicuranti, invece, le informazioni in merito a Stankovic. Nel comunicato con cui ha annunciato il suo rilascio, la Serbia ha parlato di «lesione all’adduttore della coscia destra».
Allarme in attacco
E’ ovvio che Chivu vivrà con un pizzico di apprensione le prossime ore. Questo pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti alla Pinetina, ma l’attesa sarà tutta per gli esami a cui verranno sottoposti, tra oggi e domani, Thuram e Stankovic. L’allarme suona soprattutto in attacco. Bonny, come premesso, è fuori causa fino all’inizio di dicembre. L’obiettivo è riaverlo a disposizione il 5, contro il Frosinone, oppure il 9, contro il Borussia Dortmund. Lautaro, invece, è fermo dal 13 ottobre, quando in occasione del match con il Bruges ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il suo recupero è quasi ultimato. Verrà finalizzato proprio nel corso di questa pausa. Ma non ci sono assolute garanzie che possa essere subito disponibile alla ripresa contro l’Atalanta. Non è da escludere, insomma, che il suo rientro slitti alla sfida con lo Stoccarda del 25 novembre.
Inter, chi giocherà in attacco?
Già, ma allora chi giocherà in attacco a Bergamo? Evidentemente, tutti in casa nerazzurra incroceranno le dita affinché Esposito, in azzurro, non rimedi nemmeno un raffreddore. Pio dunque è la certezza, e per capire chi giocherà al suo fianco occorrerà attendere. Come già sottolineato le speranze per Thuram non sono azzerate, è chiaro però che servirà una grande cautela. Che si tratti di semplice affaticamento oppure di qualcosa di più grave, è comunque la conseguenza degli sforzi a cui Tikus si è sottoposto nelle ultime settimane. E’ stato l’unico nerazzurro a giocare da titolare in tutte le 9 gare tra le due soste. E tenuto conto del suo tipo di gioco, non si è certo risparmiato. Anche sabato scorso contro il Como ha strappato a ripetizione ed è stata una delle chiavi della partita. Un eventuale stop, insomma, sarebbe decisamente pesante e complicherebbe i piani di Chivu. Proprio nell’ultimo derby, il tecnico rumeno si era ritrovato costretto a schierare proprio il solo Thuram in avanti, a causa delle condizioni precarie sia di Esposito sia di Bonny - poi entrati a 10’ dalla fine -, e tutti sanno com’è andata a finire. Un possibile infortunio di Stankovic, invece, verrebbe assorbito più facilmente. A centrocampo infatti c’è abbondanza ed è anche appena rientrato Jones. Più che altro, c’è rammarico per il giocatore, che già sta trovando poco spazio e che adesso rischia pure di doversi fermare.
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