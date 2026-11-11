Thuram out, Lautaro e Bonny già fermi: l'Inter è senza attacco, Chivu fa la conta

Un pomeriggio di pessime notizie per l’Inter. Se per Bonny si trattava soltanto di capire l’entità del risentimento ai flessori della coscia destra rimediato contro il Como - è serio, ne avrà per 3-4 settimane -, i guai muscolari di Thuram e Stankovic, invece, erano del tutto inaspettati. Entrambi sono stati liberati dalle rispettive nazionali e, nelle prossime ore, faranno rientro a Milano. A quel punto, lo staff sanitario nerazzurro prenderà in mano la situazione e verificherà in maniera diretta le condizioni dei due giocatori. Secondo quanto è filtrato dal ritiro della Francia (intanto Zidane ha chiamato Kroupi del Bournemouth), il problema accusato da Thuram non dovrebbe essere particolarmente grave. Ci sono buone possibilità, infatti, che si tratti di un semplice affaticamento al bicipite femorale della coscia destra. Meno rassicuranti, invece, le informazioni in merito a Stankovic. Nel comunicato con cui ha annunciato il suo rilascio, la Serbia ha parlato di «lesione all’adduttore della coscia destra».

Allarme in attacco E’ ovvio che Chivu vivrà con un pizzico di apprensione le prossime ore. Questo pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti alla Pinetina, ma l’attesa sarà tutta per gli esami a cui verranno sottoposti, tra oggi e domani, Thuram e Stankovic. L’allarme suona soprattutto in attacco. Bonny, come premesso, è fuori causa fino all’inizio di dicembre. L’obiettivo è riaverlo a disposizione il 5, contro il Frosinone, oppure il 9, contro il Borussia Dortmund. Lautaro, invece, è fermo dal 13 ottobre, quando in occasione del match con il Bruges ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il suo recupero è quasi ultimato. Verrà finalizzato proprio nel corso di questa pausa. Ma non ci sono assolute garanzie che possa essere subito disponibile alla ripresa contro l’Atalanta. Non è da escludere, insomma, che il suo rientro slitti alla sfida con lo Stoccarda del 25 novembre.