Thuram si fa male e rimanda nuovamente il ritorno in nazionale

Inter, l'esito degli esami di Thuram: buone notizie per Chivu

Aggiornamenti su condizioni e tempi di recupero dell'attaccante nerazzurro, costretto a lasciare anzitempo il ritiro della Francia di Zidane per un problema muscolare
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2 min

Pubblicato il 11.11.2026, 17:57

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Buone notizie per l'Inter di Cristian Chivu. Dopo aver lasciato il ritiro della Francia di Zinedine Zidane per un problema muscolare, Marcus Thuram è rientrato alla Pinetina ed è stato sottoposto agli esami strumentali di rito, per chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Il "figlio d'arte", in questa stagione, ha già messo a referto 6 gol e 4 assist in Serie A.

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Infortunio Thuram, buone notizie per l'Inter: non c'è lesione

Nessuna lesione muscolare per Marcus Thuram. È questo l'esito dei test medici che hanno visto protagonista il centravanti dell'Inter, rientrato immediatamente in Italia dopo essere stato convocato dalla Francia di Zidane, per un "fastidio persistente" al bicipite femorale della gamba destra. Dunque, semplice affaticamento per l'ex Borussia M'Gladbach, che oggi ha lavorato insieme allo staff medico nerazzurro ad Appiano Gentile, lasciando il centro sportivo dell'Inter intorno alle 17. Tempi di recupero che si accorciano e Chivu che conta di averlo a disposizione per la trasferta di Bergamo con l'Atalanta e, soprattutto, per la sfida di Champions con lo Stoccarda.

 

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