Inter, l'esito degli esami di Thuram: buone notizie per Chivu

Buone notizie per l'Inter di Cristian Chivu. Dopo aver lasciato il ritiro della Francia di Zinedine Zidane per un problema muscolare, Marcus Thuram è rientrato alla Pinetina ed è stato sottoposto agli esami strumentali di rito, per chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Il "figlio d'arte", in questa stagione, ha già messo a referto 6 gol e 4 assist in Serie A.