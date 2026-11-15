Rinnovo Calhanoglu: la trattativa con l'Inter entra nel vivo
C'è un elemento che più di altri in questo momento spinge a pensare che le chance per il rinnovo di contratto tra l’Inter e Hakan Calhanoglu non siano poi così basse. La partita rimane ancora da giocare, ma il centrocampista turco attraverso il suo entourage ha già mandato un messaggio chiaro in viale della Liberazione: in cima ai suoi pensieri c’è ancora il club nerazzurro. Hakan su quella sponda del Naviglio si sente perfettamente a suo agio e resterebbe volentieri nella città in cui si è trasferito ormai oltre nove anni fa, quando nel luglio 2017 lasciò Leverkusen per trasferirsi al Milan. Altre destinazioni verrebbero prese in considerazione solo in caso di mancata stretta di mano. Il suo procuratore e la dirigenza dell’Inter si sono già parlati nelle ultime settimane. Torneranno a farlo a stretto giro, partendo da questo elemento per nulla banale, che ovviamente però da solo non rappresenta la certezza che si arriverà alla firma. Beppe Marotta e Dario Baccin dovranno fare la loro parte, lavorando ai fianchi la proprietà per arrivare a un accordo che renderebbe sicuramente felicissimo Cristian Chivu, estimatore numero uno di Calhanoglu, convinto che la regia sapiente del turco e il suo acume attico possano rivelarsi preziosi anche nelle prossime stagioni.
Inter, la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu: i dettagli
La disponibilità del numero 20 nerazzurro a indossare la stessa maglia anche oltre la prossima estate, momento in cui scadrà l’attuale accordo, si è trasformata intanto già in qualcosa di concreto. C’è infatti la sua apertura anche a rivedere al ribasso l’ingaggio da circa 6 milioni di euro che percepisce attualmente. La chiave potrebbe essere quella di spalmare il lordo magari su più anni di contratto, ma bisognerà ovviamente parlarsi in più circostanze per trovare la quadra dal punto di vista economico. La partita si giocherà anche sul piano dei bonus, che – come già anticipato – l’Inter vuole legare sempre di più ai risultati di campo, soprattutto a livello internazionale. Calhanoglu si troverà presto di fronte alla firma di quello che potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua carriera, per cui dovrà ponderare bene tutto e prendere poi una decisione definitiva. Da viale della Liberazione sono pronti ad accelerare, non appena avranno definito il rinnovo di Carlos Augusto. La fumata bianca per il brasiliano potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Poi sarà il turno del turco: l’intenzione dei dirigenti è quella di dare un indirizzo alla questione entro il mese di gennaio. A ridosso della primavera invece si comincerà a parlare con i tanti in scadenza di contratto nel 2028.
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