L’Inter ora si fa in quattro: in un mese 9 partite e Supercoppa, Chivu prepara il piano

Un mese esatto per giocarsi già alcuni dei primi obiettivi stagionali. Alla ripresa dopo la sosta l’Inter dovrà farsi letteralmente in quattro per lottare su altrettanti fronti. Si comincia domenica prossima a Bergamo contro l’Atalanta in campionato e si finisce esattamente un mese dopo, il 22 dicembre , a San Siro contro la Lazio con la Supercoppa Italiana in palio. In tutto saranno 9 partite , che potrebbero servire inoltre per continuare la risalita in Champions e aggiungeranno al calderone anche la Coppa Italia , con gli ottavi contro il Genoa del prossimo 1 dicembre (curiosamente dopo aver ospitato 72 ore prima sempre i rossoblù in campionato). Al netto degli infortuni e degli imprevisti Chivu dovrà puntare senza dubbio sulle rotazioni, gestendo al meglio le forze dell’intera rosa per un mese che si preannuncia a dir poco dispendioso prima di una piccola pausa tra Natale e la fine dell’anno .

Inter, la Supercoppa in palio al termine di un tour de force

Inoltre c’è un punto delicato da tenere in considerazione, ossia il fatto che il primo trofeo stagionale - la Supercoppa - sarà in palio solo al termine di questo intero tour de force. E i nerazzurri ambiscono a tornare ad alzarla al cielo, dopo aver ceduto il passo nelle ultime due edizioni. Il prossimo lungo blocco di partite dunque sarà una prova ancora più difficile sul piano della condizione fisica e degli infortuni da evitare, arrivando già da una serie fatta di nove partite racchiuse in un mese. Stavolta tra l’altro si tratterà di un filotto senza big match in Serie A, in attesa poi di sfidare in sequenza Lazio, Juve e Napoli a inizio gennaio.

Jones, Stones e Luis Henrique pronto ad alzare i giri del motore

Rispetto alla maxi sosta iniziata a fine settembre, per svariati motivi l’Inter stavolta ha un plotone più ridotto tra i convocati in giro per il mondo e, come raccontato nell’articolo a parte, qualcuno è subito tornato alla Pinetina per completare il proprio programma di recupero. Su tutti, capitan Lautaro scalpita per rimettersi al centro dell’attacco mentre Pepo Martinez è rimasto tra i pali ad Appiano così come Bisseck in difesa. In più alcuni recuperi sono già stati mandati a referto e durante questa pausa proveranno ad alzare i giri del motore, con riferimento ai vari Jones, Stones e Luis Henrique. Soltanto una volta tornati tutti i nazionali, Chivu tirerà una riga per fare il resoconto e domenica contro la Dea potrebbe gestire i più stanchi per poi aumentare il minutaggio con lo Stoccarda. Ragionamenti che ormai per il tecnico romeno fanno parte dell’ordinario e che caratterizzeranno l’intero prossimo mese, con ben quattro competizioni da gestire tutte d’un fiato.