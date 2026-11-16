Chivu vince la Panchina d'Oro 2026: battuti Fabregas e Gasperini. Premiato anche Alvini
Cristian Chivu vince la 35esima edizione della Panchina d'Oro, il premio che il Settore Tecnico Federale assegna al miglior allenatore della Serie A della stagione precedente (2025/26). Il tecnico rumeno, che con l'Inter ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia, diventa il successore di Antonio Conte e si aggiudica l'ambito premio: su 43 voti totali, l'allenatore nerazzurro ne ha ricevuti ben 16 dai colleghi in panchina, precedendo Cesc Fabregas del Como (12) e Gian Piero Gasperini della Roma (9).
Chivu: "Ringrazio tutti, in particolare i giocatori che..."
Dopo aver ricevuto il riconoscimento, il tecnico nerazzurro ha espresso a caldo tutta la sua soddisfazione: "Grazie a tutti voi per questo premio che arriva da dei colleghi. Ringrazio il settore tecnico, gli allenatori, l'Inter, il mio staff e i giocatori che trasformano le nostre idee in risultati. Infine un grazie anche alla mia famiglia che mi è vicina nelle vittorie e nelle sconfitte".
Panchina d'Oro Serie B e C: premiati anche Alvini e Tomei
Assegnata anche la Panchina d'Oro della scorsa stagione per la serie cadetta: il più votato è stato Massimiliano Alvini (26 voti da 43 colleghi) artefice della promozione con il Frosinone. La Panchina d'Oro per la Serie C è stata infine assegnata (41 voti da parte dei 79 tecnici) a Francesco Tomei dell'Ascoli.
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