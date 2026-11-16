Chivu vince la Panchina d'Oro 2026: battuti Fabregas e Gasperini. Premiato anche Alvini

Cristian Chivu vince la 35esima edizione della Panchina d'Oro, il premio che il Settore Tecnico Federale assegna al miglior allenatore della Serie A della stagione precedente (2025/26). Il tecnico rumeno, che con l'Inter ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia, diventa il successore di Antonio Conte e si aggiudica l'ambito premio: su 43 voti totali, l'allenatore nerazzurro ne ha ricevuti ben 16 dai colleghi in panchina, precedendo Cesc Fabregas del Como (12) e Gian Piero Gasperini della Roma (9).