Arrivano buone notizie in casa Inter . Nella seduta di lavoro di oggi ad Appiano Gentile Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno lavorato entrambi con il resto del gruppo. I due giocatori puntano così alla convocazione in vista della sfida della ripresa del campionato, in cui i nerazzurri sfideranno in trasferta l'Atalanta.

Si riduce l'emergenza in attacco per l'Inter. Nel corso della preparazione in vista della gara di domenica sera alla New Balance Arena contro l' Atalanta di Sarri, nei giorni in cui stanno facendo ritorno vari calciatori dai vari impegni con le proprie nazionali, Chivu può tornare a contare sui suoi due centravanti . Sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram sono infatti tornare a lavorare con i propri compagni, puntando quindi alla convocazione.

Lautaro torna dopo un mese ai box

Il capitano dell'Inter punta al ritorno a oltre un mese di distanza dall'infortunio al flessore della coscia sinistrasubito all'indomani della sconfitta in Champions League contro il Brugge. Senza di lui, i nerazzurri hanno giocato cinque gare in campionato, vincendone quattro e perdendo il derby. In Champions, invece, sono arrivati i due successi contro Shakhtar e Feyenoord. Thuram, invece, sembra avere smaltito il problema muscolare accusato dopo la sfida con il Como e che lo ha costretto a rinunciare alla convocazione con la Francia di Zidane.