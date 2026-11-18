José Mourinho visto attraverso gli occhi di chi lo ha vissuto quotidianamente nello spogliatoio . Nel documentario 'Winning', realizzato da DAZN , diversi suoi ex giocatori hanno ripercorso la carriera dello Special One , dall' Inter del Triplete fino alla nuova avventura al Real Madrid . Tra le testimonianze più interessanti spicca sicuramente quella di Mario Balotelli , che ha ricordato il rapporto speciale con il tecnico portoghese, svelando alcuni retroscena degli anni nerazzurri. L'ex attaccante , allora giovanissimo, ha raccontato il carattere particolare del tecnico portoghese e i suoi metodi , spesso sorprendenti per motivare la squadra . Un allenatore capace di alternare durezza e ironia , ma soprattutto di trovare sempre il modo giusto per ottenere il massimo dai propri giocatori.

Balotelli: "Mourinho? Come un fratello maggiore. Quella volta a Verona..."

L'ex attaccante nerazzurro ha infatti descritto il portoghese come una sorta di fratello maggiore, sottolineando però quanto sapesse essere duro nei suoi confronti: "Con me è stato come un fratello maggiore. A volte è stato molto tosto, perché ho un carattere particolare. Sapeva tirare fuori il meglio di te, non sempre lo faceva con le buone. A volte ti faceva arrabbiare parecchio, ti infastidiva. Entravo in campo e pensavo: 'Oggi faccio tre gol così lo faccio stare zitto'. Ma era proprio quello il suo scopo", ha spiegato Balotelli tra le risate. Tra gli episodi più curiosi raccontati da Super Mario c'è quello legato a una trasferta al 'Bentegodi' di Verona, contro il Chievo, datata gennaio 2010. Durante la consueta riunione prepartita, Mourinho sorprese tutti mostrando un video di Balotelli impegnato a giocare a calcio in un parco con alcuni amici, durante un torneo tre contro tre. Una scelta tutt'altro che casuale: "Era come un mental coach, ti faceva dei giochetti psicologici che alla fine ti portavano a giocare e dare tutto per lui". Il messaggio dello Special One era chiaro: ritrovare in campo la stessa libertà e il divertimento con cui Balotelli giocava lontano dagli stadi. Il risultato? L'Inter vinse 1-0 e fu proprio l'attaccante a firmare il gol decisivo.