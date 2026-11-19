La volontà del Barcellona è chiara da tempo: a gennaio il pacchetto difensivo riceverà un rinforzo. L'interprete ricercato è però molto ricercato: Flick ha infatti chiesto un mancino. Stando alle ricostruzioni del "Mundo Deportivo", il casting si sarebbe ridotto a tre: Alessandro Bastoni, Nico Schlotterbeck e Lisandro Martinez. L'interista già in passato è stato accostato al club blaugrana, ma questa volta sembra essere già a ridosso di un'intesa di massima su un accordo quinquennale. Il nazionale azzurro ha dato l'ok il trasferimento che potrebbe concretizzarsi per quaranta milioni. L'alternativa è il tedesco Schlotterbeck che Flick ha già allenato con la Germania e che quindi conosce. Il Borussia tuttavia non intende scendere sotto i sessanta milioni. A questo punto la pista più abbordabile appare quella di Lisandro Martinez dello United, finito ai margini con Carrick che però potrebbe ritrovare nuovo slancio dallo sbarco in panchina del connazionale Pochettino. L'argentino non ha comunque chiuso le porte al Barcellona.