Viva l’abbondanza. Vero che l’infermeria nerazzurra ha due nuovi occupanti, vale a dire Bonny e Stankovic , nel frattempo però sono usciti tutti gli altri "pazienti" e così Chivu, alla ripresa del campionato, si ritrova con molte più opzioni rispetto all’inizio della pausa. L’ Inter ha chiuso lanciata il ciclo precedente, con due vittorie pesanti, in casa del Feyenoord e poi contro il Como, ma la fatica si stava ormai facendo sentire. Peraltro, a differenza delle altre gare, il tecnico rumeno ha concluso azzerando le rotazioni . Un solo cambio, ovvero Bastoni al posto di Bisseck, tra la trasferta a Rotterdam e la sfida a Fabregas. Probabile che, al di là dei diversi guai fisici, fosse pure una necessità del momento. Reduce dalla caduta nel derby, l’Inter aveva bisogno di solidità e certezze. Tanto più che le due partite sono state impostate nello stesso modo, ovvero con le linee strette e senza esasperazione nel pressing alto, tanto da lasciare il possesso palla agli avversari.

Lautaro è carico e pronto per il rientro

Si è trattato di una traccia chiara anche in prospettiva. Così la squadra nerazzurra ha maggiore equilibrio. Ciò non toglie, però, che l’atteggiamento sarà sempre e comunque offensivo. Con l'opportunità, appunto, di sfruttare le maggiori risorse e variabili a disposizione. Insomma, tra Atalanta e Stoccarda si vedranno certamente diversi cambi, in modo tale da assorbire nel modo migliore anche le fatiche delle nazionali. Solo in attacco i margini di scelta sono ridotti. Bonny, come già accennato, è fermo ai box, mentre Lautaro, smaltito l’infortunio, ha un’autonomia limitata. Significa che a Bergamo comincerà in panchina, con Thuram-Esposito come coppia titolare. Conoscendolo, però, è difficile immaginare che possa restare fuori anche in Champions: potrebbe iniziare la partita, per poi essere sostituito nel momento in cui avrà finito la benzina.

Niente lesioni per Akanji

In ogni caso, la gestione servirà soprattutto contro l’Atalanta. Carlos Augusto e Zielinski sono rientrati ieri alla Pinetina e hanno svolto solo un lavoro di scarico. Il brasiliano tornava addirittura da Singapore ed è chiaro che un viaggio del genere si faccia sentire. Il polacco, invece, pur giocando con la sua nazionale, ha un piede dolorante: nulla di particolarmente grave, ma un po’ di riposo potrebbe fargli bene. Un discorso simile va fatto anche per Akanji, che ha saltato il secondo match con la Svizzera per un affaticamento. Gli esami hanno escluso lesioni, ma la cautela, in certi casi, non è mai troppa. Tanto più che ora, in difesa, con i recuperi di Pavard e di Stones, le alternative non mancano. Il francese, ad esempio, è sicuramente un candidato titolare a Bergamo. L’inglese, invece, può essere utile per chiudere le partite.

Diouf verso una maglia da titolare, rientra Jones

Rotazioni ci saranno anche sulle fasce - tra Atalanta e Stoccarda, Diouf avrà una chance dall’inizio - e in mezzo al campo. Fermo restando che è difficile fare a meno di Barella e Calhanoglu. Chiaro che per il turco si proseguirà con la linea adottata sin da inizio stagione, ovvero bilanciare la sua permanenza in campo: 60’-70’ nella normalità, comunque mai 90. Intanto, la buona notizia è il rientro di Jones, vale a dire il principale desiderio estivo di Chivu. A questo punto il suo inserimento nell’impianto di gioco va accelerato. E allora perché non vederlo in campo dal 1’ già contro l’Atalanta? Se la giocherà con Sucic.