Quando l’ Inter si è fiondata su Petar Sucic , addirittura bloccandolo quando ancora era infortunato, era convinta che potesse allungare la tradizione favorevole dei croati in maglia nerazzurra. E le aspettative nei confronti dell’ex Dinamo Zagabria non si sono di certo abbassate col tempo. In viale della Liberazione sono tuttora convinti di aver fiutato l’ennesimo affare . Per quanto visto, i margini di crescita esistono e sono anche abbondanti. Affinché il binomio con la Croazia si riveli ancora prezioso come fu all’epoca per Brozovic, Kovacic e Perisic , tocca ora a Chivu trovare la chiave giusta per aiutarlo esprimersi con una continuità finora mai raggiunta.

Sucic, luci e ombre

Al secondo anno di Inter, tecnico e compagni hanno avuto modo di verificare da vicino le qualità del croato, rivelatosi prezioso in diverse circostanze, ma mai totalmente affidabile da far pensare di poter ribaltare le gerarchie. Sucic a oggi è un’ottima alternativa in mediana, ma non un elemento imprescindibile. Almeno fino a questo momenti. A picchi importanti ha alternato giornate incolori, anche nel primo scorcio di questa stagione. In particolare contro il Venezia e nel derby, Chivu non ha ricevuto da Sucic le risposte che attendeva. A Rotterdam e con il Como si è visto soltanto per uno spezzone di gara, prima di tornare in nazionale, dove riesce a tenere elevato il suo standard.

Il recupero di Sucic per puntare agli obiettivi

Probabilmente anche per una questione tattica. La sua duttilità è tornata utile in nerazzurro, perché ha permesso al rumeno di impiegarlo sia da interno di centrocampo che da play in base alle esigenze, ma di fatto mai dove viene impiegato dal suo ct. Con la maglia della Croazia è abitudine ormai vedere Sucic svariare sulla trequarti avversaria, più libero dal faldone dei compiti in fase di non possesso che in nerazzurro non può in alcun modo lasciare sulla scrivania dei compagni di centrocampo. Proprio nell’atteggiamento mostrato alcune volte inseguendo gli avversari o nelle letture sbagliate il numero 8 dell’Inter deve dare risposte importanti a Chivu. Il tema era emerso lo scorso anno e ora, con un bagaglio d’esperienza sicuramente più pieno, i presupposti per alzare le pretese nei suoi confronti ci sono tutti. Da qui a Natale serviranno anche le sue qualità per continuare nel percorso fatto finora in Serie A e Champions, così come per avanzare in Coppa Italia e provare a mettere il primo punto esclamativo stagionale in Supercoppa. Le chance non mancheranno: alzando il livello di cattiveria potrà confermarsi erede legittimo dei croati passati in questi anni nella Milano nerazzurra.