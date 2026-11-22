Calhanoglu chiede il cambio, Chivu si dispera: nuovo infortunio per il turco dell'Inter
Nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu, costretto ad alzare bandiera bianca a Bergamo subito dopo il secondo gol di Pio Esposito, sul parziale di 2-0 per la squadra di Chivu. Problema al flessore della coscia destra per il regista turco, sostituito da Sucic.
Infortunio per Calhanoglu, Chivu costretto al cambio: problema muscolare
Poco prima del corner calciato da Dimarco, al 32' di Atalanta-Inter, Hakan Calhanoglu ha sentito tirare e ha richiamato l'attenzione della panchina di Chivu. Una volta celebrato il raddoppio di Esposito, l'allenatore romeno non ha perso tempo e ha immediatamente sostituito il suo numero 20, gettando nella mischia il croato Sucic. Le condizioni e i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore, anche attraverso gli esami strumentali di rito. Mercoledì c'è lo Stoccarda in Champions League, mentre sabato prossimo è in programma la sfida con il Genoa di Daniele De Rossi. E Calhanoglu è da considerarsi a rischio.
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