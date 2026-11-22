Chivu dopo Atalanta-Inter: "Abbiamo fallito la prova di maturità"

Così Cristian Chivu ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Atalanta-Inter: "Sono tre doppi vantaggi, perché 2-0, 3-1 e 4-2. Il rammarico è per questo, perché si aveva la sensazione di sapere quello che si doveva fare e non l'abbiamo fatto. Si pensava di gestire un po' le cose, quando abbiamo accelerato siamo sempre riusciti ad andare in doppio vantaggio, poi abbiamo fallito la prova di maturità nei minuti finali. Per leggerezza, non lo so, non siamo riusciti a mantenere il vantaggio che avevamo. Complimenti all'Atalanta, che ha saputo sfruttare la leggerezza, la superficialità nostra, mettendo tanti cross e mettendoci in difficoltà con molte palle alte. Dispiace, dobbiamo imparare tanto da questa partita, ma andiamo avanti e cerchiamo di tenere alto il livello mentale per le prossime partite".