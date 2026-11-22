Chivu amareggiato dopo il pari contro l'Atalanta: "Inter, buttati via due punti. Pensavamo di aver vinto, e invece..."
Pareggio amaro per l'Inter di Cristian Chivu, rimontata a Bergamo dall'Atalanta di Maurizio Sarri nel finale. I campioni d'Italia in carica scivolano così al terzo posto in classifica, perdendo terreno dalla Lazio capolista e lasciandosi scavalcare dalla Roma di Gasperini. E dopo il pirotecnico 4-4 della New Balance Arena, la cosa più importante sarà "tenere alto il livello mentale per le prossime partite". Parola di Chivu.
Chivu dopo Atalanta-Inter: "Abbiamo fallito la prova di maturità"
Così Cristian Chivu ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Atalanta-Inter: "Sono tre doppi vantaggi, perché 2-0, 3-1 e 4-2. Il rammarico è per questo, perché si aveva la sensazione di sapere quello che si doveva fare e non l'abbiamo fatto. Si pensava di gestire un po' le cose, quando abbiamo accelerato siamo sempre riusciti ad andare in doppio vantaggio, poi abbiamo fallito la prova di maturità nei minuti finali. Per leggerezza, non lo so, non siamo riusciti a mantenere il vantaggio che avevamo. Complimenti all'Atalanta, che ha saputo sfruttare la leggerezza, la superficialità nostra, mettendo tanti cross e mettendoci in difficoltà con molte palle alte. Dispiace, dobbiamo imparare tanto da questa partita, ma andiamo avanti e cerchiamo di tenere alto il livello mentale per le prossime partite".
Blackout Inter, Chivu: "Dobbiamo lavorare sull'atteggiamento"
Tante rimonte completate, ma anche molte rimonte subite. Troppi gol subiti e numerose disattenzioni per l'Inter di Chivu in questo primo terzo di stagione: "Bisogna capire certe situazioni di gioco, - ha sottolineato il tecnico nerazzurro - perché il secondo gol dell'Atalanta nasce da un calcio d'angolo dopo un grande salvataggio di Pepo (Martinez), battendo poi nello stesso punto e nello stesso modo, e hanno fatto gol. Poi siamo riusciti ad andare 4-2 e poi è successo un po' di casino, perché il terzo gol arriva su una palla verticale mentre siamo tutti sotto la linea della palla. Dobbiamo continuare a lavorare su questa cosa dell'atteggiamento in certi momenti".
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