Il paradosso dei gol dell’Inter: fruttano meno punti di Lazio e Roma. L’analisi svela le fragilità di Chivu
L’Inter di Chivu è ancora una squadra altamente efficace nella sua produzione offensiva? La risposta è affermativa, lo dicono i numeri. I 32 gol all’attivo in campionato, secondo miglior attacco dietro alla Roma, corrispondono sostanzialmente al volume delle occasioni create. Il saldo xG è di -0,35, praticamente zero: le reti che potevano arrivare, in effetti, sono arrivate tutte. Ma questa Inter, ora terza in classifica, è una squadra efficiente? È in grado, cioè, di ottenere il risultato impiegando una minore quantità di risorse? La risposta, a oggi, è negativa, lo dicono sempre i numeri. La partita di Bergamo, nella follia del suo sviluppo, rappresenta un paradosso che fotografa bene la situazione: quattro gol per portare a casa un solo punto.
Punto per gol
Uno dice: può permettersi di concedere qualcosa, l’Inter, perché tanto i gol li fa prima o poi. Vero, le rimonte spettacolari di avvio campionato sono ancora negli occhi e fanno la gioia di chi monitora gli ascolti tv. Però c’è un equilibrio da ritrovare alla svelta. Delle 32 reti complessive, 23 sono state utili ai fini del risultato, il 71,8%. Per la Roma 20 su 36 sono state sufficienti a portare sempre a casa punti (giallorossi imbattuti, al pari della Lazio), tutte le altre sono gioia per gli occhi dei tifosi giallorossi. Per la Lazio sono 19 su 28 i gol indispensabili per costruire il primo posto a quota 32. Ragionando in termini di media: i gol fondamentali dell’Inter hanno fruttato in media 1,26 punti, quelli della Roma 1,50 e quelli della Lazio addirittura 1,68. Quando si dice massimizzare il risultato: il motore di Gattuso è un full hybrid che con un litro fa molti più chilometri.
La serie
L’Inter ha sempre trovato il gol, anche quando è arrivato l’unico ko in campionato, nel derby. E ha messo insieme quattro clean sheet, un po’ pochi rispetto alle aspettative. Tre le vittorie di misura: l’1-0 a Cagliari, il 3-2 in rimonta contro il Napoli e il 2-1 sulla Fiorentina, sempre ribaltando lo svantaggio. Le vittorie più comode nel parziale sono arrivate con il Parma e - paradossalmente, ma in fondo non troppo, c’è una spiegazione - contro il Como di Fabregas, forse la migliore prova offerta finora dalla squadra di Chivu. In Champions l’altro corto muso, l’1-0 allo Shakhtar, e il rotondo 3-0 al Feyenoord. Il 3-4 in casa contro il Bruges è la sintesi delle difficoltà in fase difensiva accusate in questo avvio di stagione. Quanto al Real, è un caso a parte: più che concederli, i gol l’Inter se li è fatti da sola quella notte.
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