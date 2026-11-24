Ma l’Inter sarà mica una squadra normale? Va bene il suo inno “pazza Inter amala”, ma ora sta esagerando , passa da uno stato di schizofrenia calcistica all’altro . Comincia il campionato e si specializza nelle rimonte, sotto di due gol col Napoli e ne fa tre, sotto di due con l’Udinese e rimonta con cinque, ancora sotto con la Roma, col Bologna, con la Fiorentina e ribalta o pareggia. Poi arriva il derby e non rimonta più. Allora cambia registro, trova il Como, segna due gol e non lo fa mai giocare. Problema tecnico-tattico-mentale risolto? Si poteva pensare di sì fino al minuto 35 di Atalanta-Inter, quando i campioni d’Italia erano già in viaggio verso la Pinetina con due gol di vantaggio. Ha segnato Elmas ed è cominciata la baraonda.

Tre volte avanti di due reti, toccava agli altri recuperare . E hanno recuperato. Perché l’Inter è una squadra troppo irregolare , non ha un punto di equilibrio, può fare tutto e il contrario di tutto, ma se vuole difendere lo scudetto non deve mai e poi mai buttare via quelle vittorie, soprattutto non deve e non può prendere tutti questi gol. Negli ultimi 10 campionati , solo una volta (stagione 2021-22) alla 12ª giornata la squadra (il Milan) che vincerà lo scudetto aveva subìto più gol di quanti ne ha presi oggi l’Inter: 19 a 17. Ai tempi in cui vinceva la Juve difficilmente a questo punto del campionato era in doppia cifra nella casella delle reti subite. E la squadra, poi campione, che in questo decennio ha incassato meno gol è stata proprio l’Inter di Simone Inzaghi nel 23-24, appena 6, quell’anno vinse lo scudetto con una difesa super: 22 reti subite alla 38ª, soltanto 5 in più di quante ne ha oggi sulla schiena alla 12ª.

È una squadra un po’ in là con gli anni e il sistema difensivo non è più efficace come una volta. Quando nel secondo tempo l’Atalanta ha alzato il livello atletico della partita, l’Inter è andata in difficoltà. Può darsi pure che i continui cambiamenti di Chivu nel terzetto difensivo non aiutino a trovare compattezza, ma anche l’anno scorso (chiuso con lo scudetto) l’allenatore cambiava di continuo, già nelle prime cinque giornate aveva modificato ogni volta la difesa. Che ha interpreti di livello internazionale, Bastoni è titolare in Nazionale, Akanji è capitano della Svizzera, Bisseck è stato richiamato da Klopp nella Germania, Pavard è campione del mondo con la Francia nel 2018, Carlos Augusto (un po’ difensore, un po’ esterno) è stato finora uno dei nerazzurri più in forma. E il portiere? Ecco, il portiere sembra l’esemplificazione della sua squadra: Martinez è capace di tutto, nel bene e nel male. In più è una difesa poco protetta. A centrocampo l’Inter ha un regista classico, Calhanoglu, un altro... dinamico, Barella, più una mezz’ala vera, Mkhitaryan o Sucic o Zielinski. Non ha un mediano di quelli tosti, non a caso ha cercato Koné, l’ideale per rendere più robusta la fase difensiva.

Troppi errori individuali a Bergamo

A Bergamo gli errori individuali si sono accumulati a quelli collettivi creando un disastro difensivo. Sul primo gol, Elmas taglia fra Mkhitaryan e Dimarco che in area gli lasciano una libertà assurda. Il secondo è preceduto da un angolo con palla sul primo palo dove si trovano tre atalantini e nessun interista, Martinez mette ancora in angolo e sulla seconda battuta Esposito sbaglia il tempo dello staccom così De Ketelaere segna. Il terzo sempre di CDK è il capitolo più interessante del manuale “come non si marca in area di rigore”: otto interisti, più ovviamente Martinez, e cinque atalantini, di quegli otto almeno cinque sono staccati di metri da chi devono marcare. Il quarto è individuale ed è tutto di Bastoni: non si salta più con le braccia alte, perché sennò è rigore. Lo dovrebbe sapere.