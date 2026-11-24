Infortunio Calhanoglu, l'esito degli esami: come sta il centrocampista dell'Inter
L'Inter è pronta ad affrontare lo Stoccarda nella quinta giornata della Fase Campionato di Champions League, ma dovrà fare a meno di Calhanoglu. Il club nerazzurro ha reso note le condizioni del centrocampista turco, che si è infortunato in occasione del match a Bergamo contro l'Atalanta, domenica scorsa.
Infortunio Calhanoglu, quando potrebbe tornare a disposizione
Il comunicato ufficiale dell'Inter: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra". Calhanoglu dovrebbe tornare a rientrare in tempo utile per giocare la prossima Supercoppa Italiana in programma martedì 22 dicembre a San Siro, contro la Lazio, con calcio d'inizio alle 21.
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