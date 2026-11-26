Carlos Augusto e l'Inter avanti insieme fino al 2031

Carlos Augusto si è legato all'Inter fino al 30 giugno 2031 e in serata è atteso il comunicato del club nerazzurro. Il contratto del brasiliano cursore di fascia mancina sarebbe scaduto nel 2028. Carlos Augusto e l'Inter vanno avanti insieme dopo un percorso iniziato nel 2024, con il suo arrivo dal Monza, che lo ha portato a totalizzare, finora, 156 presenze con 10 gol e 15 assist tra tutte le competizioni. L'ultimo gettone lo ha collezionato ieri sera a San Siro nel match di Champions League vinto con il finale di 2-0 contro lo Stoccarda.