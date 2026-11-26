Carlos Augusto rinnova con l'Inter: "Ripagherò la fiducia", i dettagli dell'accordo
"Sono contento, aspettavo da tanto questo rinnovo. Ripagherò la fiducia nel miglior modo possibile". Così Carlos Augusto all'uscita dalla sede dell'Inter. C'è la firma sul prolungamento del contratto con il club nerazzurro.
Carlos Augusto e l'Inter avanti insieme fino al 2031
Carlos Augusto si è legato all'Inter fino al 30 giugno 2031 e in serata è atteso il comunicato del club nerazzurro. Il contratto del brasiliano cursore di fascia mancina sarebbe scaduto nel 2028. Carlos Augusto e l'Inter vanno avanti insieme dopo un percorso iniziato nel 2024, con il suo arrivo dal Monza, che lo ha portato a totalizzare, finora, 156 presenze con 10 gol e 15 assist tra tutte le competizioni. L'ultimo gettone lo ha collezionato ieri sera a San Siro nel match di Champions League vinto con il finale di 2-0 contro lo Stoccarda.
Carlos Augusto rinnova con l'Inter: il comunicato ufficiale
L'annuncio ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Carlos Augusto Zopolato Neves: il difensore brasiliano classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031".
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