La vera Inter è in Europa: in coppa corre, in campionato è meno concentrata
Tre vittorie consecutive, condite da tre clean-sheet. Inoltre quegli ultimi tre successi in Champions, contro Shakthar Donetsk, Feyenoord e Stoccarda, hanno tutti diversi tratti in comune. L’Inter europea, soprattutto nelle uscite più recenti, rispetto a quella di campionato, è più concentrata, più determinata, più intensa e pure più continua. È il palcoscenico a richiederlo e i nerazzurri rispondono a dovere. Vero che c’è stata l’eccezione del Bruges, provocata anche da una sbandata mentale generale in seguito all’errore di Martinez, ma la truppa di Chivu ha comunque rischiato di pareggiare e pure nella sconfitta a Madrid, l’Inter ha sempre tenuto testa al Real, inseguendo fino in fondo la rimonta. Intendiamoci, con lo Stoccarda non tutto è filato liscio. I nerazzurri sono andati in difficoltà in avvio e hanno patito la reazione (e la fisicità) tedesca dopo il vantaggio. Ma, con la testa, non sono mai usciti dalla partita.
Inter, le cattive abitudini in Serie A
BRUTTE ABITUDINI. In Serie A, invece, quell’atteggiamento ogni tanto viene meno. È capitato spesso in avvio di partita. Mentre contro l’Atalanta, giusto domenica scorsa, è accaduto quando l’Inter, per tre volte in vantaggio di 2 reti, ha pensato di aver già vinto, abbassando il livello di attenzione. Il problema è che troppe volte, in Italia, alla squadra di Chivu, è stato sufficiente premere appena un po’ di più il piede sull’acceleratore per rimettersi in careggiata e ribaltare il risultato. Ciò ha generato un’eccessiva confidenza nei propri mezzi, che si è trasformata in leggerezza e superficialità, come “denunciato” da Chivu anche a Bergamo. Già perché non sempre può essere sufficiente sforzarsi solo per alcuni tratti di gara. Lo si è visto nel derby con il Milan. E, appunto, nel match con l’Atalanta. Sembrava che l’Inter avesse girato l’interruttore anche in campionato dopo la sfida con il Como, l’unica davvero interpretata con spirito europeo, invece ecco che con la squadra di Sarri sono tornati ad emergere certi difetti. Chivu ha provato a circoscriverli agli ultimi 10’, ridimensionandone la portata. Ma il suo è stato un discorso rivolto soprattutto all’esterno. Dentro lo spogliatoio, invece, le riflessioni sono state ben diverse.
Esame di maturità contro il Genoa di De Rossi
TEST GENOA. Quella con lo Stoccarda può essere considerata una risposta. Ma l’Inter ha ormai abituato a farlo, dopo una gara negativa o una sconfitta. E, come già sottolineato, in Champions si presenta sempre con un “abito” diverso. La vera prova, dunque, sarà quella di domani con il Genoa. Ovvero una gara che ha tutto per trasformarsi in trappola, se i nerazzurri non l’affronteranno con lo spirito giusto. La speranza di Chivu è che i suoi uomini, dopo essersi già scottati, non vogliano bruciarsi ancora. Lo scenario non è molto differente da quello di due anni fa, con l’Inter scudettata che, in Champions, era una corazzata, mentre in campionato lasciava punti di qua e di là. La verità è che l’Europa accende motivazioni speciali. È comprensibile che le energie dedicate ad una competizione del genere siano superiori rispetto a quelle della Serie A. Sotto un certo standard, però, non è permesso scendere. Perché essere forti sulla carta non basta per vincere le partite, nemmeno in Italia. E perché Lazio e Roma, che stanno davanti in classifica, certi cali, evidentemente, non li hanno.
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