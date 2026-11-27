Arriva il verdetto per Alessandro Bastoni . Due giorni dopo essere uscito per un problema muscolare nella gara di Champions League contro lo Stoccarda, il difensore è stato sottoposto agli accertamenti. Questo il bollettino diffuso dall'Inter: "Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra".

Chivu perde Bastoni dopo lo Stoccarda

Bastoni era partito titolare nella difesa a tre con Akanji e Bisseck nella sfida di Champions League contro lo Stoccarda. La sua partita però si è fermata poco prima dell'intervallo. Al 41', mentre Bisseck era fuori dal campo per farsi medicare dopo un colpo, il centrale azzurro ha sentito un fastidio muscolare alla coscia sinistra e ha chiesto subito il cambio. Bastoni ha lasciato il terreno del Meazza a testa bassa e visibilmente sconsolato. Chivu ha mandato in campo Dimarco e ha spostato Carlos Augusto a fare il braccetto. Già a fine gara si parlava di un indolenzimento al quadricipite, da verificare con gli esami. Le sue condizioni andranno monitorate giorno per giorno in vista della doppia sfida contro il Genoa tra sabato e martedì per il campionato e gli ottavi di Coppa Italia.

Bastoni si aggiunge a Bonny e Calhanoglu in infermeria

Il problema di Bastoni si aggiunge a quelli di Bonny e Calhanoglu, entrambi alle prese con un risentimento ai flessori della coscia destra. Problema importante per Chivu che rischia di perdere una delle pedine più importanti della difesa nerazzurra. L'alternativa più probabile per un'eventuale sostituzione è quella vista contro lo Stoccarda al momento del cambio, con Dimarco come quinto e Carlos Augusto a sinistra nella difesa a tre, come è già successo spesso in stagione.