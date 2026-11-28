Chivu elogia l'Inter e Provedel dopo il 4-0 al Genoa

"La cosa migliore? L'approccio alla partita, contro un Genoa che era sempre partito bene nelle partite precedenti e infatti a un certo punto ci ha creato qualche problema - ha detto Chivu ai microfoni di 'Sky Sport', elogiando i suoi che erano stati rimontati e fermati sul pari in casa dell'Atalanta nel turno precedente -. Siamo stati bravi invece ad avere il giusto atteggiamento e ad andare in vantaggio all'intervallo". Così su Provedel, che ha sostituito Josep Martinez tra i pali senza farlo rimpiangere: "Conosciamo la qualità dei nostri tre portieri, perché ci metto anche Di Gennaro, anche se poi arrivano i giudizi ai primi errori. Sono grandi professionisti e siamo contenti di loro".

Cosa chiede ora il tecnico ai nerazzurri

Chivu ha indicato poi la strada da percorrere alla sua Inter: "Dobbiamo dare continuità a quello che facciamo bene e limare i nostri difetti. Avere sempre il giusto atteggiamento nelle partite, che sia Champions, campionato o Coppa Italia. Ai ragazzi chiedo di stare sempre sul pezzo, perché siamo sempre la squadra da battere e nessuno ci regala niente. Bisogna avere la capacità di gestire i momenti difficili e saper rialzare la testa, ma questo gruppo ha carattere e voglia di lavorare per ripetere una stagione competitiva".

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