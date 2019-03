Papà Kean: «Moise ha sete di gol, la Juve è una famiglia» 

ROMA - «Il gol di mio figlio Moise ieri? Lui è forte e ha sete di gol. Ci siamo sentiti al telefono, era contento e mi ha detto: papà, potevo fare anche di più». Così a Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora" Birou Jean Kean, padre del calciatore della Juve e della Nazionale italiana Moise, ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha spiegato di 'attendere' ancora due trattori dalla Juventus: «Non ancora sentito nessuno, stiamo trattando. Ma la Juve ed il sottoscritto siamo un'unica famiglia, siamo come i denti e la lingua che abitano insieme».

Ieri Birou ha spiegato di essere più che un simpatizzante della Lega, e la sezione di Vercelli del partito salviniano le ha proposto di tesserarsi con loro: «Io sono già tesserato della Lega nel luogo dove vivo, a Fossano, ormai da due anni, ma non mi posso candidare perché ancora non ho la cittadinanza. Sono sulla lista di Dario Tallone (candidato sindaco del centrodestra a Fossano, ndr) e insieme - aggiunge - stiamo cercando di mandare il Capitano Salvini a vincere in Europa». (In collaborazione con Italpress)