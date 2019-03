Diretta Juventus-Empoli ore 18.00: come vederla in tv e le probabili formazioni

ROMA - +15 sul Napoli, -15 dallo Scudetto: è questo il succo del discorso espresso da Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L'incontro di oggi, pertanto, in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino, è uno di quei match point che la Juventus non può per nulla al mondo lasciarsi sfuggire, tappa di avvicinamento fondamentale all'obiettivo finale: in caso di vittoria, ne mancherebbero quindi soltanto ulteriori quattro, con nove gare a disposizione. L'assenza di Ronaldo e, soprattutto, il rientro dopo la pausa per le Nazionali sono tuttavia elementi che celano insidie che non dovranno essere sottovalutate.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic. All. Allegri

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. All. Andreazzoli

ARBITRO: La Penna di Roma

ASSISTENTI: Posado-Prenna

IV UOMO: Massimi

VAR: Banti

AVAR: Vuoto

TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251