Platini: «La Juventus è la favorita in Champions League»

NEW YORK - Il suo obiettivo continua a essere quello di vincere la battaglia con la Fifa e di dimostrare al mondo che è innocente e che non meritava di essere estromesso dal mondo del calcio, ma intanto Michel Platini è stato protagonista all'Onu dove ha parlato a una grande platea di studenti. Ovviamente i margini sono stati dedicati al calcio, con l'ex presidente della Uefa che ha parlato di Juventus e di altri argomenti. «La Juventus per me è la favorita in Champions - dice in un'intervista trasmessa da Sky Sport 24 -. Nelle coppe può succedere di tutto, ma ha già superato il traguardo più importante contro l'Atletico facendo vedere quanto sia forte». Contro l'Atletico è stato decisivo Cristiano Ronaldo: «Lui tra i migliori di sempre? Difficile rispondere, è complicato fare paragoni tra generazioni, è difficilissimo, ma quello che hanno fatto lui e Messi negli ultimi 10 anni èstato eccezionale». Da quando è andato via dal calcio, e non per scelta, sono cambiate tante cose, tra le novità più rilevanti la Var, ma Michel Platini dimostra e conferma di non amarla.

«La Var non mi piace, è obbligatoria perché la volevate tutti voi giornalisti che ogni errore dell'arbitro chiedevate giustizia, ma non è così - dice l'ex fuoriclasse della Juventus e della nazionale francese -. Ci sono cose positive e altre meno con l'introduzione della tecnologia, la Var può essere un aiuto per l'arbitro soprattutto per il fuorigioco, mentre le interpretazioni sui falli, che siano di mano o altro, è molto piu' difficile, in tv certe cose sembrano falli netti, in campo è diverso. Quindi servono adeguamenti, bisogna modificare certe cose».