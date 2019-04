Juventus, Allegri sorride: col Milan tornano Dybala, Mandzukic e Spinazzola

TORINO - Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi al Training Center della Continassa. La squadra ha iniziato l'avvicinamento alla partita di sabato quando, alle 18, affronterà in casa il Milan. Oggi il gruppo allenato da Massimiliano Allegri si è dedicato ad atletica, cambi di direzione e tattica, con esercitazioni di possesso palla e finalizzazione. Belle notizie arrivano da Douglas Costa, Khedira e Cuadrado che stamani hanno lavorato insieme ai compagni. In gruppo c'erano anche i recuperati Spinazzola, Dybala e Mandzukic. Quest'ultimo, tra l'altro, oggi ha firmato il rinnovo che lo legherà alla Juventus fino al 2021. Ancora un po' più indietro, invece, Barzagli e Caceres che non saranno a disposizione per la partita di sabato contro i rossoneri, come peraltro Cristiano Ronaldo che anche oggi ha proseguito con il suo programma di recupero: il portoghese sta lavorando al massimo per cercare di recuperare per la gara contro l'Ajax di mercoledì prossimo. Domani, vigilia di campionato, Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all'Allianz Stadium alle 12, mentre la squadra svolgerà la rifinitura nel pomeriggio.

I PROSSIMI IMPEGNI

Sabato 6 aprile: Juventus-Milan

Mercoledì 10 aprile: Ajax-Juventus

Sabato 13 aprile: Spal-Juventus

Martedì 16 aprile: Juventus-Ajax

Sabato 20 aprile: Juventus-Fiorentina

Sabato 27 aprile: Inter-Juventus