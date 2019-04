Kean, è il tuo momento: la Juve vuole blindarlo

Da inizio marzo nessuno ha segnato più di lui in campionato. Moise Kean si è preso la Juventus e adesso “pensa” alla Champions League, la competizione nella quale ha esordito nel 2016 quando era ancora minorenne, ma dove non ha ancora segnato. Forse non ci è riuscito perché in 3 spezzoni ha avuto a disposizione in tutto 28’. Pochi anche per uno come lui che riesce a essere subito decisivo e che in Serie A sta viaggiando alla media di una rete ogni 42’. Numeri da record per questo millennial d’oro che spaventa l’Ajax e che i dirigenti bianconeri hanno intenzione di blindare per non correre il rischio di vederselo sfuggire a parametro zero tra 8 mesi. [...]

NUOVO CONTRATTO - La Juventus conta molto su di lui sia per il presente sia per il futuro e intende rinnovargli fino al 2024 il contratto in scadenza nel 2020. Attualmente il talento piemontese guadagna 500.000 euro e Raiola punta a moltiplicare quella cifra per 4 o addirittura per 5. Il club bianconero nelle scorse settimane ha parlato di «passi in avanti» verso il prolungamento, ma quando si hanno di fronte il re dei procuratori e la prospettiva di perdere a zero un simile potenziale fuoriclasse, meglio arrivare in fretta alla firma.

