Juventus, il gesto di Ronaldo al termine della sfida contro l'Ajax spopola sui social

TORINO - La Juventus, dopo l'eliminazione in Champions League di martedì contro l'Ajax si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita di domani alle 18 contro la Fiorentina all'Allianz Stadium; gara nella quale potrebbe bastare un pareggio per laurearsi campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva. Intanto sono già passati tre giorni dalla deludente sconfitta contro gli olandesi, ma il rammarico in casa Juventus per non essere riuscita a qualificarsi in semifinale di Champions League è ancora tanto. I bianconeri, dopo un buon primo tempo, nella ripresa hanno dovuto fare i conti con il talento e la preparazione tattica e atletica degli avversari. Intanto, sui social sta spopolando un video di Cristiano Ronaldo che al triplice fischio, dirigendosi verso gli spogliatoi, fa un gesto di rammarico rivolto a Bernardeschi e gli altri compagni. L'attaccante sembra voler dire che la squadra ha avuto poco coraggio. Le immagini stanno spopolando sui social e hanno già fatto il giro del mondo.