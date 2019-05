Juventus, ICC: con l'Inter a Nanchino il 24 luglio

TORINO - E' stata ufficializzata la città cinese dove si giocherà Juventus-Inter, valevole per l'edizione 2019 dell'International Champions Cup: sarà l'Olympic Sports Centre di Nanchino ad ospitare la gara, in programma alle 19.30 locali (le 13.30 italiane), con i biglietti che saranno disponibili a partire dal 20 maggio. "Siamo felici di partecipare anche quest’anno all’International Champions Cup – spiega il Chief Revenue Officer bianconero Giorgio Ricci - e tornare a giocare ancora una volta in Cina, dopo le fortunate esperienze legate alle Supercoppe 2012 e 2015: siamo consapevoli inoltre che questa partita possa rappresentare un ottimo veicolo del calcio italiano in questa nazione. La strategia di sviluppo internazionale è fondamentale per la crescita di Juventus e continuare a costruire la nostra presenza in Cina ne è un pilastro. Noi miriamo a interagire con un numero altissimo di fans, offrendo esperienze uniche e distintive agli appassionaticinesi - conclude -".

