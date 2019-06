Juve, senti Sarri: "Voglio l'Italia. La tuta? La toglierei"

ROMA - Maurizio Sarri è il nome in pole per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico toscano, che ha vinto il suo primo trofeo da allenatore nella finale di Europa League che il suo Chelsea ha disputato contro l'Arsenal lo scorso 29 maggio allo stadio Olimpico di Baku, ha rivelato a Vanity Fair il desiderio di tornare in Italia. "Il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Ma alla mia età faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare 20 anni. È l’anagrafe a dirlo. È roba faticosa, la panchina. Quando torno a casa in Toscana mi sento un estraneo. Negli ultimi anni ci avrò dormito trenta notti".

Il trionfo di Sarri celebrato anche nel presepe

Sarri: "Totti ultima bandiera. Amoi napoletani, la professione può portare altrove"

Nel corso dell'intervista, Sarri risponde anche a quei tifosi che vedrebbero come un tradimento l'approdo del tecnico sulla panchina della Juventus, dopo tre anni al Napoli nei quali il popolo azzurro lo ha amato incondizionatamente: "I napoletani conoscono l’amore che provo per loro, ho scelto l’estero l’anno scorso per non andare in una squadra italiana. La professione può portare ad altri percorsi, non cambierà il rapporto. Fedeltà è dare il 110% nel momento in cui ci sei. Che vuol dire essere fedele? E se un giorno la società ti manda via? Che fai: resti fedele a una moglie da cui hai divorziato? L’ultima bandiera è stata Totti, in futuro ne avremo zero".