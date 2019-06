La Juve aspetta Luca Pellegrini: domani le visite mediche

Il volto sorridente oggi di Leonardo Spinazzola a Villa Stuart per le visite mediche potrebbe essere lo stesso, domani, di Luca Pellegrini. Lo scambio tra i due esterni è andato in porto, adesso la Juve aspetta di abbracciare l'ex Cagliari. Sono stati risolti gli ultimi dettagli, manca di visionare il contratto per chiudere il cerchio e lo scambio. Domani può essere il giorno, Pellegrini è atteso per gli esami di idoneità sportiva. Poi potrà essere considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore di Maurizio Sarri.

Roma, visite mediche per Spinazzola: sciarpa giallorossa e selfie con i tifosi