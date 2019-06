Rabiot è a Torino per la firma con la Juve

Adrien Rabiot è sbarcato a Torino (guarda il video): lo ha rivelato la Juventus con un tweet. Il centrocampista, prelevato dai dirigenti del club bianconero all'aeroporto di Caselle, domani effettuerà le visite mediche. Pantaloni blu e camicia arancione, il centrocampista ha sorriso ai fotografi prima di entrare in macchina. E' arrivato con un jet privato, con lui c'era anche la mamma-manager, che non lo abbandona nemmeno un minuto. Dopo quello di Ramsey, è un altro importante acquisto a parametro zero effettuato dalla Juve.

Rabiot alla corte di Sarri

Rabiot approderà alla corte di Sarri mettendosi in tasca 10 milioni di euro come bonus alla firma del contratto e altri 7 a stagione fino al 2024. Da domani il centrocampista francese sarà svincolato e libero di firmare con chi vuole. Giornata importante per la Juve: questa mattina Luca Pellegrini ha effettuato le visite mediche.