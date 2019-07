FIFA 20, ufficiale: la Juve diventa…Piemonte Calcio!

TORINO - La Juventus vuole vincere anche ai videogiochi e dopo anni di partnership con la Electronic Arts e con la saga targata Fifa ha siglato un nuovo accordo con la software house Konami per diventare protagonista di Efootball Pes 2020. Ma quali saranno gli effetti di questo cambiamento in FIFA 20? Innanzitutto il nome. La società bianconera si chiamerà Piemonte Calcio. “Sarà una nuova squadra giocabile in FIFA 20 con stemma ed uniformi propri - si legge sul sito ufficiale - nelle modalità Calcio d’Inizio, Carriera ed EA SPORTS VOLTA Football. Il Piemonte Calcio userà calciatori autentici e reali in FIFA 20 e in FIFA 20 Ultimate Team e la chimica dei suoi calciatori non sarà interessata da questi cambiamenti”.

FIFA20, la Juve diventa Piemonte Calcio. Il web si scatena

Hai dubbi? Ecco tutte le risposte!

I calciatori del Piemonte Calcio avranno nomi generici e volti generici in FIFA 20?

No. I calciatori del mondo reale, compresi i rispettivi nomi e volti autentici, saranno utilizzati nella rosa del Piemonte Calcio sia in FIFA 20 che in FIFA 20 Ultimate Team.

Tutto questo come influenzerà la mia squadra in FIFA 20 Ultimate Team?

I calciatori del Piemonte Calcio condivideranno la Chimica con i calciatori della stessa Nazione, Campionato e Club.

I calciatori del Piemonte Calcio saranno idonei per gli Oggetti Speciali in FIFA 20 Ultimate Team?

Sì, i calciatori del Piemonte Calcio saranno idonei per gli Oggetti Speciali.

I valori live dei calciatori del Piemonte Calcio nella modalità Calcio d’Inizio rifletteranno le loro prestazioni nel mondo reale?

Sì, i valori dei calciatori del Piemonte Calcio saranno aggiornati in base alle loro prestazioni nel mondo reale.

Come influenzerà ciò la Modalità Carriera in FIFA 20?

Il Piemonte Calcio sarà una squadra giocabile nella Modalità Carriera in FIFA 20, ed includerà calciatori autentici e valori dei calciatori aggiornati.

Il Piemonte Calcio sarà una squadra giocabile in FIFA 19?

I precedenti titoli EA SPORTS FIFA non sono influenzati da questi cambiamenti.