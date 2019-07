De Ligt alla Juve LIVE: il giocatore è sbarcato a Torino

CASELLE TORINESE (Torino) - In un aeroporto gremito, tra giornalisti e un centinaio di tifosi presenti, Matthijs de Ligt è atterrato a Torino Caselle alle ore 22.12. Il 19enne ormai ex capitano dell'Ajax è entrato ufficialmente nel mondo bianconero ed è pronto a passare la sua prima notte "italiana", per proseguire poi nei prossimi giorni con gli ultimi step: visite mediche in programma domani, firma sul contratto e presentazione ufficiale, probabilmente giovedì.

Le cifre dell'affare

Dopo 117 partite tra campionato (77), Coppa d'Olanda (10), Europa League (11) e Champions (19) con la maglia dell'Ajax, cui si aggiungono le 17 con la selezione Jong e le 41 con l'Under 19, Matthijs de Ligt, appena 19enne e già capitano dei Lancieri, con all'attivo anche 17 gettoni di presenza con la Nazionale olandese, passerà alla Juventus in cambio di 75 milioni di euro spalmati tra parte fissa e bonus, più 10 di commissione per il procuratore Mino Raiola. Al calciatore, 7,5 l'anno, con la possibilità di arrivare fino a 12. Sarà inoltre inserita una clausola rescissoria variabile, a partire da 150 milioni.