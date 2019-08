Kean: "Ho lasciato la Juve per giocare e dimostrare quanto valgo"

LIVERPOOL - Primo giorno da calciatore dell'Everton per Moise Kean, ma il giovane attaccante dimostra di non aver affatto dimenticato la Juventus. Nella conferenza stampa di presentazione, il centravanti ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il club che lo ha formato: "Quanto è stato difficile lasciare la Juve? Tutti vogliono giocare e dimostrare se stessi, io sono qua per fare questo e per dare il 100%, far vedere quanto valgo. Ho giocato anche con grandi attaccanti, ho avuto la fortuna di giocare con Cristiano Ronaldo e imparare, quello che ho imparato lo porterò qua".

Capitolo razzismo

Kean ringrazia i tifosi dell'Everton per l'accoglienza: i sostenitori hanno messo in piedi un crowdfunding con l'hashtag #welcomekean per esporre nelle partite casalinghe uno striscione contro il razzismo. "Una cosa più che bella, perché il razzismo va combattuto sempre e cercherò di ripagare i tifosi nel modo giusto, regalando emozioni. Mi sento ancor più motivato per dare il 100%. Quando è successo il fattaccio di Cagliari ho sentito la Juventus, i tifosi e i compagni vicini, mi hanno sostenuto. Sono stati accanto a me per combattere. Quel fatto ha contribuito a farmi lasciare l'Italia per la Gran Bretagna? Assolutamente no".