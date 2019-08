Juventus, il Manchester United abbandona la pista Mandzukic

TORINO - Il mercato inglese ha chiuso e Mario Mandzukic non è andato al Manchester United. Nelle ultime ore, dopo la chiusura dell'affare Lukaku con l'Inter, sembrava che i Red Devils potessero virare sul centravanti croato della Juventus per garantire a Ole Gunnar Solskjaer un attaccante fisico, ma la pista, è diventata improvvisamente fredda e alla fine il discorso si è chiuso con un nulla di fatto, nonostante un tentativo in extremis portato avanti dal tecnico dello United, una telefonata a Mandzukic che però non è servita a far cambiare idea al croato, intenzionato a non accettare Manchester come destinazione. Una tegola per la Juventus, che avrebbe volentieri monetizzato l'addio del croato.

A questo punto, Mandzukic potrebbe essere offerto ad altri club - il Borussia Dortmund resta interessato, nonostante un primo rifiuto del croato. Con la pista inglese definitivamente tramontata si riducono drasticamente le opzioni per il giocatore. Un problema in più per Paratici che sperava di veder partire anche Mandzukic insieme a Dybala.