Juventus: "Tanti auguri Mister Allegri"

TORINO - "Cinque stagioni insieme. Tanti auguri, Mister Allegri". In un messaggio sulla propria pagina Twitter la Juventus ha mandato gli auguri a Massimiliano Allegri, che oggi spegne 52 candeline. L'ex tecnico bianconero ha centrato cinque scudetti con la Juventus, in altrettanti anni trascorsi sotto la Mole. Il club bianconero, inoltre, ha fatto gli auguri a un altro ex illustre: "Buon compleanno a Gianluca Pessotto". L'attuale team manager della formazione Primavera della Juve oggi compie 49 anni: più della metà legati ai colori bianconeri.