Juve A-Juve B 3-1: Dybala fa doppietta, in gol Cuadrado

VILLAR PEROSA - Vittoria per 3-1 per la Juventus A nella tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa. Partita conclusa al 51' poco dopo il terzo gol, siglato da Cuadrado con un colpo di tacco, a causa di un'invasione di campo. Spettatori a bordo campo sia Cristiano Ronaldo che De Ligt che hanno rinunciato alla partitella per problemi fisici. Grande protagonista della sfida Paulo Dybala che ha preso la scena nei primi 45' realizzando una doppietta. La Joya resta al centro delle attenzioni di mercato, soprattutto del Psg: il club francese lo valuta come possibile sostituto di Neymar in caso di ritorno al Barça.

Juve, Dybala incanta a Villar Perosa



Termina dopo appena 51’ l’amichevole in famiglia tra Juve A e Juve B. Dopo la seconda invasione di campo in pochi minuti è stato deciso di porre fine alla consueta sfida che anticipa l’inizio ufficiale della stagione bianconera. Risultato finale: Juventus A-Juventus B 3-1

51' NUOVA INVASIONE DI CAMPO

50' GOL DI CUADRADO - Il colombiano porta a 3 i gol della Juventus A con un gol di tacco sotto porta.

47' JUVE A SUBITO PERICOLOSA - Tiro al volo di Rabiot di poco a lato.

46' INIZIA LA RIPRESA

Piccola invasione di campo nell'intervallo della partita. Dentro il campo almeno una cinquantina di bambini che sono andati all'assalto dei giocatori.

45' FINE PRIMO TEMPO

42' DOPPIETTA DYBALA - L'argentino sfrutta un errore della difesa della Juve B e conclude sotto la traversa. Juve A-Juve B 2-1.

38' AUTOGOL DI DEMIRAL - Cross in area della Juve A, Demiral stoppa male il pallone e lo deposita nella propria porta. Juve A-Juve B 1-1.

37' LA JUVE B SI AFFACCIA DAVANTI - Punizione dal limite calciata sulla barriera da Moreno, sulla ribattuta Ahamada calcia alto.

33' OCCASIONE HIGUAIN - Il Pipita si rende pericoloso ma il suo tiro viene neutralizzato da Siano, portiere della Juve B.

30' CI PROVA DOUGLAS COSTA - Percussione sulla sinistra del brasiliano e conclusione in porta deviata in angolo.

29' KHEDIRA ANCORA PERICOLOSO - Ancora un'opportunità per il tedesco ma la sua conclusione finisce nuovamente alta.



26' CAMBIO NELLA JUVE A - Esce tra gli applausi Buffon, In campo Szczesny.



20' OCCASIONE KHEDIRA - Combinazione Higuain-Douglas Costa. Il brasiliano scarica per il tedesco ma il suo tiro finisce alto.

13' DYBALA IN GOL - L'argentino trasforma il calcio di rigore e porta avanti la Juve A.

12' PENALTY PER LA JUVE A

10' RISULTATO FERMO SULLO 0-0 - Poche occasioni da entrambe le parti.

4' JUVE A PRENDE CAMPO - Si vede tutta la differenza tecnica fra le due squadre con la Juve A che prende il controllo del gioco.

1' ASSENTI ILLUSTRI - Nella Juve A spiccano le assenze di Cristiano Ronaldo e De Ligt. Il primo è out per un affaticamento muscolare, l'olandese per una vescica al piede. Al loro posto dal 1' Higuain e Demiral.

Fischio d'inizio, inizia l'amichevole in famiglia Juve A-Juve B

Bianconeri in campo. La squadra mostra ai tifosi i trofei vinti nella scorsa stagione: la coppa dello scudetto e la Supercoppa Italiana.

Cancelli già aperti dall'ora di pranzo: i tanti tifosi bianconeri stanno accorrendo per poter prendere i posti migliori.





Cristiano Ronaldo e De Ligt assenti. Sarri influenzato ma in panchina

Poco prima dell'arrivo della squadra a Villar Perosa, la Juventus ha comunicato che il forfait in campo di Cristiano Ronaldo a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Il portoghese, comunque presente a Villar Perosa con il resto della squadra, svolgerà attività differenziata nei prossimi giorni. Nonostante l'attacco influenzale delle ultime ore il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha diretto dalla panchina la sua squadra. Scendendo dal pullman il tecnico si è intrattenuto con alcuni tifosi firmando autografi e posando per i selfie di rito. Out De Ligt, fermato da una fastidiosa vescica sotto il piede.

Le formazioni ufficiali

Juve A: Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala.

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Ronaldo, Ramsey, Cuadrado, Mandzukic, Emre Can, Rugani, Rabiot, Pellegrini, Bentancur, Bernardeschi.

Juve B: Siano; Bandeira, Anzolin, Ahamada, Spina; Riccio, Francofonte, Tongya; Sene, Moreno, Stoppa. A disp.: Garofani, Raina, Leo, Verduci, Brentan, Sekulov, Fiumanò, De Winter, Abou Teher, Da Graca, Lipari.

Tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport