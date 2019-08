Paratici: "Dybala, discorso da approfondire. Icardi alla Juve? Ora non serve"

VILLAR PEROSA (Torino) - "Come tutti i giorni si fanno tante chiacchiere, poi di affari non se ne fanno tanti ma siamo fiduciosi e tranquilli". Fabio Paratici non sembra temere la fine del mercato sebbene, col 2 settembre dietro le porte, la Juve si ritrovi nella necessità di sfoltire la rosa: lo stesso Sarri ha sottolineato come, nella attuale situazione, si ritrovi con 6 calciatori da escludere in Champions. "Non parlerei di giocatori in esubero - chiarisce Paratici a Sky Sport -. C'è una lista in cui né io né il mister possiamo incidere e che ci consente di iscrivere 21 giocatori più i local player, quest'anno ne abbiamo solo uno, per cui possiamo iscrivere solo 22 giocatori". Resta il fatto che qualcuno rischia di rimanere fuori, fra questi Rugani e Mandzukic che potrebbero fare le valigie. "Non ci sono giocatori più vicini alla cessione. Abbiamo un parco giocatori di grande livello, siamo fra le migliori squadre al mondo con giocatori di grande spessore umano che vanno rispettati anche per i professionisti che sono. Poi c'è il calciomercato, ci sono interessamenti ma per concludere gli affari bisogna essere in tre, ovvero le due società che trattano il giocatore e il giocatore stesso. Piano piano si avvicina la fine del mercato e allora si tireranno le considerazioni dovute".

A un passo dall'addio è stato Dybala. "È un grande giocatore della Juve, il nostro numero 10 - sottolinea ancora il Ceo bianconero -. Ci sono degli interessamenti, dei discorsi, si fanno per Dybala come per gli altri calciatori. È una cosa in divenire, ne parleremo insieme, tutti devono essere d'accordo ma non c'è un giocatore più vicino o più lontano". Di sicuro al momento sembra difficile pensare a un Icardi in bianconero. "È un giocatore dell'Inter e preferisco parlare dei nostri - glissa Paratici -. Abbiamo grandi attaccanti come Higuain, Mandzukic, Dybala, Ronaldo, e siamo contenti di quello che abbiamo".