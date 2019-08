"Juve, Matuidi resta per giocare la Champions. Sarri lo apprezza"

PARIGI (Francia) - Blaise Matuidi resterà alla Juve e lo farà per giocare la Champions. L'entourage del 32enne centrocampista francese ha fatto sapere a "RMC Sport" che da parte della società bianconera non è arrivata alcuna indicazione su una possibile esclusione dalla lista Champions, né è stato chiesto al giocatore di cercarsi un'altra squadra. E lo stesso Matuidi, che avrebbe già instaurato un ottimo rapporto con Sarri, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Torino. Smentiti anche i contatti col Psg e l'opzione Monaco.

(In collaborazione con Italpress)