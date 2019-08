De Ligt amaro: "Pensavo di giocare". Koeman non si preoccupa: "Presto titolare"

TORINO - Matthijs de Ligt è stato l'acquisto più costoso del mercato italiano in questa sessione. Eppure per lui la strada è ancora in salita, la panchina di Parma alle spalle di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini ne è la dimostrazione. E il difensore centrale ha commentato così la prima esclusione al quotidiano olandese Algemeen Dagblad: «Ovviamente avrei preferito giocare, dagli allenamenti non si poteva capire in anticipo la formazione. Ma rispetto la decisione dell'allenatore». Serve tempo insomma, anche a mister 75 milioni, con la coppia Maurizio Sarri-Giovanni Martusciello che per il momento ha preferito puntare sull'usato sicuro. Così De Ligt rilancia la sfida in vista delle prossime partite: «Bisogna essere realistici, sono ancora in piena fase di ambientamento. E la coppia composta da Chiellini e Bonucci è stata considerata a lungo la migliore al mondo. Dovrò conquistarmi da solo il posto in questa stagione». Tutto in ogni caso procede secondo programma: «Fisicamente è molto dura, ma noto che sto diventando più forte. Difensivamente, non ci si aspetta da me cose tanto diverse da quelle a cui ero abituato all'Ajax. L'abitudine devo prenderla per le cose quotidiane, come la lingua, per cui sto seguendo un corso cinque giorni a settimana».

Koeman non è preoccupato



Non è preoccupato, però, il ct Oranje Ronald Koeman, il quale, ai microfoni della tv "Nos", ha detto: "Per un verso si pensa che dovrebbe giocare, perché il suo cartellino è costato parecchio. Per un altro però se in un club ci sono Chiellini e Bonucci è giusto che l'allenatore possa fare scelte diverse"."Io ho parlato con il ragazzo due settimane fa. Mi ha spiegato che deve adattarsi al modo di giocare e di difendere dell'Italia.All'Ajax era tutto diverso; in Olanda basta la fisicità, in serie A conta molto la posizione", ha aggiunto Koeman. "Non sono preoccupato. Un giocatore con le sue qualità giocherà tante gare di certo; presto sarà titolare. Ovviamente, non è in dubbio per l'Olanda", ha concluso il ct della Nazionale Oranje.