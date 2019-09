Champions League, la lista della Juventus: fuori Emre Can e Mandzukic

ROMA - "Il 18 settembre la Juventus inizierà l'avventura nella Champions League 2019/20 contro l'Atletico Madrid in trasferta. Il Club ha cosegnato a UEFA l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi della competizione" è il comunicato della Juventus sul sito ufficiale. Il club bianconero ha presentato la lista dei giocatori per la fase a gironi della Champions League 2019/20. Per Sarri, due esclusioni molto importanti: Emre Can a centrocampo e Mario Mandzukic in attacco, oltre all'infortunato Chiellini. C'è, invece, il nuovo acquisto Ramsey tra i centrocampisti.

Lista Champions League, i giocatori della Juventus

Portieri: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 77 Buffon

Difensori: 2 De Sciglio, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 28 Demiral

Centrocampisti: 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Ramsey, 14 Matuidi, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 16 Cuadrado

Attaccanti: 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 33 Bernardeschi