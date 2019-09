Ramsey recupera e segna nella partitella mista della Juventus

TORINO - Partitella in famiglia per la Juventus a ranghi ridotti visto che i Nazionali sono a giocare in giro per il mondo. Il tecnico Maurizio Sarri torna a guidare parzialemente un allenamento e si gode il recupero Aaron Ramsey. Oggi pomeriggio, infatti, la squadra bianconera ha effettuato una partitella a ranghi misti e tempi ridotti insieme ai ragazzi della squadra Under 23 e a quelli dell'Under 19. La prima squadra, con tanti elementi della Primavera, si è imposta per 3-0 grazie alla rete del gallese Ramsey e alla doppietta dell'under 23 Erik Gerbi. Domani la Juventus proseguirà il lavoro con un'altra seduta pomeridiana e al gruppo si aggregheranno anche Douglas Costa e Gonzalo Higuain che in questi giorni hanno usufruito di due giorni supplementari di riposo.