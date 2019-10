"Dai cinque pisolini alla dieta perenne, tutte le curiosità sulla vita di Cristiano Ronaldo"

TORINO - Tutte, o quasi, le donne del mondo desidererebbero avere al proprio fianco uno come Cristiano Ronaldo: bello, ricco, famoso. Eppure Novella 2000 ha raccontato la vita di Georgina Rodriguez, compagna dell’asso portoghese della Juventus, fatta di spuntini leggeri, tanto allenamento e massima attenzione all'alimentazione. Dalla tavola di Cristiano Ronaldo sono banditi alcolici di ogni genere, solo spremute di frutta e acqua (almeno due litri al giorno) e non si va oltre il petto di pollo ai ferri senza olio e sale. Il fuoriclasse portoghese cura in maniera maniacale il proprio corpo, quindi anche ciò di cui si nutre: proteine magre, fibre, cereali, vitamine e sali minerali. Mangia sei piccoli pasti al giorno a distanza di 3-4 ore in modo tale da mantenere il metabolismo sempre attivo e avere le giuste energie per allenarsi.

Un metro e 87 per 84 chili, un fisico da 24enne nel corpo di un 34enne. E Georgina? Non può fare altre che adeguarsi. E devono farlo anche gli invitati, ne sa qualcosa Patrice Evra, suo compagno al Manchester United, che una volta raccontò di una cena a base di pollo, insalata e acqua. Poi palleggi e a nuoto in piscina. L’altro cruccio del portoghese, infatti, è l’allenamento: cinque giorni su sette fa palestra, corsa, pilates e piscina. Poi il sonno, anche qui Ronaldo segue un programma ben specifico: sette ore e mezza di sonno al giorno divise in cinque pisolini da novanta minuti per tenere il metabolismo attivo. "Siete ancora sicure di volere uno come Cristiano Ronaldo al vostro fianco?", chiede Novella 2000.