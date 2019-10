Juve, i convocati di Sarri per la partita con l'Inter

TORINO - In vista del prossimo impegno di campionato (la gara con l'Inter in programma domani sera a Milano), il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei giocatori bianconeri convocati. Assenti, oltre a Mandzukic, Chiellini, Danilo, De Sciglio e Douglas Costa. Questo l'elenco completo: 1 Szczesny, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Higuain, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.

