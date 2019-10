Il pareggio della Juve? Costacurta lo aveva previsto

MILANO - Il pareggio della Juve a Lecce nel primo anticipo della 9ª giornata ha sorpreso tutti tranne uno, Billy Costacurta. L'ex difensore del Milan, oggi brillante opinionista Sky, lo aveva previsto poche ore prima della partita in collegamento con Radio DeeJay. "Secondo te chi può perdere punti in questo week end fra le prime quattro della classifica?", la domanda che gli è stata posta dai conduttori di Deejay Football Club, il nostro direttore Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. La risposta di Costacurta è stata netta: "Fra Juve, Inter, Atalanta e Napoli secondo me quella che perderà punti è la Juve, a Lecce sarà una partita difficile per Sarri". E in effetti è andata proprio così: ai bianconeri non è bastato il rigore di Dybala, Mancosu sempre dal dischetto ha regalato un punto d'oro a Liverani.

